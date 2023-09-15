Adanaspor, Hıdır Aytekin, Shirvan Tas ve Junior Fernandes'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, transfer döneminde Hıdır Aytekin, Shirvan Tas ve Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, İskenderunspor'dan Hıdır Aytekin ile 3 yıllık, SV Muttenz'den Shirvan Tas ile 2 yıllık ve Manisa FK'den Şili Milli Takım oyuncusu Junior Fernandes ile 1 yıllık anlaşma sağladı.