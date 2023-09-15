Adanaspor, Hıdır Aytekin, Shirvan Tas ve Junior Fernandes'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, transfer döneminde Hıdır Aytekin, Shirvan Tas ve Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, İskenderunspor'dan Hıdır Aytekin ile 3 yıllık, SV Muttenz'den Shirvan Tas ile 2 yıllık ve Manisa FK'den Şili Milli Takım oyuncusu Junior Fernandes ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor; Hıdır Aytekin, Shirvan Tas ile Şilili forvet Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlı takım, İskenderunspor'dan stoper Hıdır Aytekin ile 3, SV Muttenz'den Shirvan Tas ile 2 ve Manisa FK'den Şili Milli Takım oyuncusu 35 yaşındaki forvet Junior Fernandes ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.
Kaynak: AA / Spor