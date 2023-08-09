Adanaspor, Harun Alpsoy'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Harun Alpsoy'u kadrosuna kattı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak İsviçre Ligi takımlarından FC Schaffhausen formasını giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Alpsoy ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.