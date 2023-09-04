Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Ganalı futbolcu Samuel Tetteh ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Samuel Tetteh ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.