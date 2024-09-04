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Adanaspor Futbolcuları Teknik Direktörleri Soulaymane Bamba İçin Saygı Duruşunda Bulundu

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da futbolcular, antrenman öncesi hayatını kaybeden teknik direktörleri Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulundu. Turuncu-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına başladı ve antrenman öncesi Bamba için çiçek bıraktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da futbolcular antrenman öncesi hayatını kaybeden teknik direktörleri Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Manisa'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Adanaspor'un 39 yaşındaki teknik direktörü Soulaymane Bamba hastanede hayatını kaybetmişti. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan turuncu-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi futbolcular, Soulaymane Bamba için saygı duruşunda bulunup isminin yazılı olduğu formalara çiçek bıraktı.

Turuncu-beyazlı ekip antrenmanda pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

adana

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