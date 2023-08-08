Adanaspor, Fatih Kurucuk ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bandırmaspor formasını giyen 25 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Bandırmaspor formasını giyen 25 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile anlaşma sağladı.

Adanaspor, Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bandırmaspor formasını giyen 25 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 1+1 yıllık sözleşme imzanlanmıştır. Fatih Kurucuk'un transferi camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ADANA