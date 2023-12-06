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Adanaspor, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Adanaspor, Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Stat: Tarsus Burhanettin Kocamaz

Hakemler: Erdem Demirtaş, Mustafa Onur Özgenç, Mikail Can

Adanaspor : Arda Akbulut, Hüseyin Öztürk, Batuhan Yılmaz, Devran Şenyurt (Dk. 46 Dabo), Metehan Altunbaş, Harun Alpsoy (Dk. 76 Süleyman Tuğal), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mutlu Aksu Doğan (Dk. 55 Ayuk), Serhat Kot (Dk. 46 Hakkı Türker), Cem Güzelbay, Burhan Tuzun (Dk. 82 Diakite)

Esenler Erokspor: Eren Baran Sahillioğlu, Yiğit Atalay, Emir Şenocak (Dk. 83 Arda Dağaşan), Aykut Emre Yakut (Dk. 63 Onur Eriş), Abuzer Gaffar Toplu (Dk. 63 Burak Çölkesenoğlu), Hüseyin Afkan, Nafican Yardımcı, Yusuf Akyel (Dk. 72 Ekrem Can Güler), Fatih Soy, Taygun Vurgun, Metin Nilifırka

Goller: Dk. 55 Burhan Tuzun, Dk. 87 Metehan Altunbaş ( Adanaspor )

Sarı kart: Dk. 13 Devran Şenyurt ( Adanaspor )

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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