Adanaspor, Eric Ayuk'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk'u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Mısır Süper Ligi takımlarından Pharco FC'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eric Ayuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.