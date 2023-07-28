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Adanaspor, Eric Ayuk'u transfer etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk'u kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Kamerunlu futbolcu Eric Ayuk'u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Mısır Süper Ligi takımlarından Pharco FC'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eric Ayuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor

Adanaspor Trendyol Mısır Spor Haberler

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