Adanaspor, Emre Kaplan'ı kiraladı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den genç sol bek Emre Kaplan'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Medipol Başakşehir'den genç sol bek Emre Kaplan'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir forması giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Kaplan ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu. AA / Fikret Kavğalı - Spor Emre Kaplan Başakşehir Adanaspor Spor Haberler

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