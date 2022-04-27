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Adanaspor Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adanaspor Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 35. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta Tuzlaspor'a 4-1'lik skorla mağlup olan Adanaspor, 1 Mayıs Pazar günü evinde Boluspor ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlı ekip maçın hazırlıklarına tesislerde Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar yönetiminde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tuzlaspor, Spor Toto, Adanaspor, Boluspor, Spor, Haberler

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