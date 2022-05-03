Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Adanaspor, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi iki haftadır devam eden kötü gidişe dur demek isterken, turuncu-beyazlı ekip maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor Tuzlaspor'a 4-1, Boluspor'a ise 2-1'lik skorla yenilerek sahadan mağlup ayrılmıştı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor