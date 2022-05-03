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Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adanaspor bayramın ikinci günü top başı yaptı

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Adanaspor, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi iki haftadır devam eden kötü gidişe dur demek isterken, turuncu-beyazlı ekip maçın hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor Tuzlaspor'a 4-1, Boluspor'a ise 2-1'lik skorla yenilerek sahadan mağlup ayrılmıştı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor, Adanaspor, Spor Toto, Boluspor, Spor, Haberler

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