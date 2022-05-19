Adanaspor, bayramı gençlerle kutladı - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Toros Kaplanları Derneği tarafından düzenlenen organizasyonla ortaokul öğrencileri Adanaspor idmanını ziyaret etti.

Toros Kaplanları Derneği'nin düzenlediği organizasyonda; Şehit Ögretmen Sait Korkmaz Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu Ortaokulu öğrencileri Çatalan Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi. Teknik Heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren gençler, getirdikleri formaları da imzalattı.

Toros Kaplanları Derneği yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Dernek olarak bu tür ziyaretlerle hem takımımıza moral vermek hem de genç taraftarlarımızı turuncu-beyazlı sevdamızla buluşturmayı hedefledik ve bunu güzel bir şekilde başardık. Her zaman bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz. Bu imkanı bizi sağlayan başkan ve yönetim kuruluna bize güzel bir ev sahipliği yapan futbolcularımıza teşekkür eriyoruz." - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor