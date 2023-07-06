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Adanaspor, Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Adanaspor, Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son olarak 68 Aksaray Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişen, son olarak 68 Aksaray Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor

Batuhan Yılmaz Fenerbahçe Adanaspor Spor Spor Haberler

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