Adanaspor, Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son olarak 68 Aksaray Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.