Adanaspor, Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son olarak 68 Aksaray Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, savunma oyuncusu Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişen, son olarak 68 Aksaray Belediyespor formasını giyen 24 yaşındaki stoper Batuhan Yılmaz ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor