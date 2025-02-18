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Adanaspor Başkanvekili'nden Çarpıcı Açıklamalar: 'İnanmayan Alsın Valizini Gitsin!'

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Başkanvekili Ergün Özden, Ümraniyespor maçı öncesi futbolcularına yaptığı konuşmada kötü gidişata dikkat çekerek, takımdaki motivasyon eksikliğine isyan etti. 'Puanınızı bilmiyorsanız bu takımda ne işiniz var?' diyerek oyunculara sert ifadelerle yöneldi.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor'da Başkanvekili Ergün Özden'in, Ümraniyespor maçı öncesi takıma yaptığı konuşma ortaya çıktı. Özden, "İçinizde hala kaç puanda olduğumuzu bilmeyen var, inanmayan alsın valizini gitsin" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da kötü gidişatın ardından Başkanvekili Ergün Özden'in, Ümraniyespor maçı öncesi futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Özden,yaptığı konuşmada, "Ligde tutmak için geldik biz bu takıma, başarıyı elde etmek için geldik. Kardeşim herkes yüreğini sahaya koysun. Özveriyle oynayın. Adam bizim puanımızı bilmiyor, arkadaşına soruyor biz kaç puandayız diye. Kardeşim sen puanınızı bilmiyorsan senin bu takımda ne işin var. İnanmayan alsın valizini gitsin. Sezon sonuna kadar da parasını ödemeyen şerefsizdir. Ödeyeceğiz parasını da bütün masraflarını da" sözlerine yer verdi. - ADANA

Adanaspor Başkanvekili'nden Çarpıcı Açıklamalar: 'İnanmayan Alsın Valizini Gitsin!'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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