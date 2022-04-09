Adanaspor-Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının inanılmaz bir istek ve arzu ile oynadığını, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.

Oyuncularının çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Karafırtınalar, "Oyuncularımızda inanılmaz bir istek ve arzu vardı. Kazanılan puan çok sevindirdi. Yaşadıklarımıza bakıldığında 41 puan, küçümsenmeyecek bir puan. Oynanan oyun beni fazlasıyla tatmin etti. Çok önemli iki stoperim eksikti. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Ondan sonra da bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. Bu maçı bir an önce unutup, önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Kolay maçlar oynamayacağız, herkese ihtiyacımız var. Tribünde destek olan herkese çok teşekkür ederim, çok sağ olsun." diye konuştu.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise maça iyi başladıklarını ifade etti.

Skorda öne geçtiklerini anımsatan Bulak, şunları kaydetti:

"Golden sonra bir gol daha bulabilirdik. Maalesef son vuruşlarda çok iyi konsantre olamamamız, golleri kaçırmamıza neden oldu. Rakip iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu. Bizden daha çok pozisyon buldular. Rakip takımlar, teknik adamlar çok şanslı. Onlar tercih ettikleri, transfer ettikleri ve kulüplerinin yardımlarıyla kadro oluşturuyor. Biz transfer yasağımız olduğu için eldeki mevcut oyuncularla oynamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla oyuncularımızın üstüne çok yük biniyor. Çok genç oyuncularımız var. Bir kısım oyuncumuz da yaşlı. Dolayısıyla burada bir senkronizasyon sağlayamıyoruz ama niyetleri iyi oyuncularımızın. Oyuncularımız çok yürekten oynuyor ama zaman zaman oyundan kopuyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Adanaspor takımına başarılar diliyorum. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'ün soyunma odasına gelerek bize moral vermesi hoş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum."