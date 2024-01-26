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Adanaspor, Ankara Keçiörengücü'ne mağlup oldu

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Adanaspor teknik sorumlusu Eyüp Arın, Ankara Keçiörengücü maçında istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Arın, oyuncularının istekli ve mücadeleci oynadığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, bu maçta istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci yarısının zor geçeceğini bildiklerini belirtti.

Hafta içinde çok iyi çalıştıklarını aktaran Arın, şöyle konuştu:

"Düşündüğümüz oyun, 2. bölgedeki baskıda kazanacağımız topları çabuk oynayarak pozisyonlar üretmekti. Oyuncularımız isteğimiz şeyleri yapmaya çok yakın oynadılar. Hatta beklentilerimizin üstünde mücadele ettiler. Oyuna iyi başladık. Yediğimiz gol bizi biraz tedirgin etse de hemen arkasında beraberlik golü bize tekrar hava getirdi. Zaman zaman son pas ve vuruşlarda hata yaptık. İkinci yarı oyuna istekli başladık. Arka arkaya pozisyonlar bulduk, biri direkten döndü. Bugün hem ürettik hem kaçırdık. Fakat istediğimiz sonucu elde etmeye yetmedi. Çok istedik fakat beraberliğe yetecek golü bulamadık. Bugün kaybettik, zorlu bir süreçteydik ve bu sürecin içerisinde kaldık."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özkan da Adanaspor'un oyuna hızlı başlayacağını bildiklerini ifade etti.

Golü bulduktan sonra defansif anlamda katı durmaları gerektiğini anlatan Özkan, "Defanstaki ufak tefek sıkıntılar maçı 1-1'e getirdi. Yapılan değişiklikler bizi olumlu yöne itti. Özellikle takım savunması adına yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Adanaspor'u da gösterdiği performanstan dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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