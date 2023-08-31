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Adanaspor, Ahmethan Köse ile yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Ahmethan Köse ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Ahmethan Köse ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Futbolcumuz Ahmethan Köse ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor

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