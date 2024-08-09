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Adanaspor, Adama Fofana'yı kadrosuna kattı

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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Adama Fofana'yı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ekiplerinden Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Adama Fofana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Dijon forması giyen Adama Fofana ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, geçen sezon Fransız kulübü Dijon kulübüyle 21 maça çıkıp 3 asistlik katkı sağladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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