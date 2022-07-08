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Adanaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

AA - Ozan Efeoğlu - Spor
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Adanaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Altınordu'dan Ferhat Katipoğlu'nu ve Afjet Afyonspor'dan Burak Çoban'ı renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Altınordu'dan Ferhat Katipoğlu'nu ve Afjet Afyonspor'dan Burak Çoban'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ferhat Katipoğlu ve 27 yaşındaki Burak Çoban ile 2'şer yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

AA / Ozan Efeoğlu - Spor

Burak Çoban Altınordu Adanaspor Spor Haberler

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