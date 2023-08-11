Adanalı Spor Spikeri Emre Gönlüşen'in Yaşamını Anlatan Belgesel Yayınlandı

Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşama veda eden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen'in yaşamını anlatan belgesel, ölümünün 3. yıl dönümünde Seyhan Belediyesi'nin resmi sosyal medya kanalından yayınlanarak vatandaşlara sunuldu. Belgeselde, Emre Gönlüşen'in eşi ve kardeşi ile birlikte birçok ünlü spor medyası isminin röportajları yer alıyor.