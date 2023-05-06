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Adanalı öğrenciler atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

Adanalı öğrenciler atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Adanalı öğrenciler, İzmir'de gerçekleşen Türkiye Atletizm Şampiyonasında Genç Kızlarda Türkiye Şampiyonu, Genç Erkeklerde ise Türkiye ikincisi oldu.

Adanalı öğrenciler, İzmir'de gerçekleşen Türkiye Atletizm Şampiyonasında Genç Kızlarda Türkiye Şampiyonu, Genç Erkeklerde ise Türkiye ikincisi oldu.

2022 - 2023 Eğitim öğretim yılı okul sporları çerçevesinde, 3-4 Mayıs tarihlerinde Türkiye Şampiyonası Puanlı Genç Kız ve Genç Erkek Atletizm Yarışmaları İzmir'de gerçekleşti. Yarışmaya Adana'dan katılan Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Genç Kızlarda Türkiye Şampiyonu olurken Genç Erkeklerde ise Türkiye ikincisi oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Türkiye İzmir Spor Haberler

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