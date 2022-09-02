Adanalı Anıl Türkiye birincisi oldu
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Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Adanalı 12 yaşındaki sporcu Anıl Teke Türkiye birincisi oldu.
Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.Yılı Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Adanalı 12 yaşındaki sporcu Anıl Teke Türkiye birincisi oldu.
26-31 Ağustos tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenen şampiyonaya 81 ilden 800 sporcu katıldı. Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100. Yılı sebebiyle düzenlenen Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonasında Adana'yı temsil eden sporcu Anıl Teke 40 kiloda Türkiye 1.si olarak Adana'ya döndü. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor