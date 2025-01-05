Adana Yarı Maratonu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen yarı maraton, 10K, halk ve çocuk koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Her yıl ilginin giderek arttığı bu yıl da 4000'e yakın rekor katılımın yaşandığı Adana 15. Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 10K, 21K, Halk ve Çocuk Koşusu Fuzuli Caddesi'nde başlayıp Merkez Park'ta son buldu. Koşu sonunda 21K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Kenyalı Ian Kimutai, üçüncülüğü ise Ersin Tekal elde etti. 21K mücadelesi kadınlar kategorisinde birinciliği, Kenya'dan katılan koşucu Christine Kioko, ikinciliği Brezilya'dan katılan Ruth Jebet, üçüncülüğü Bahar Yıldırım kazandı. 10K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği, Bahattin Üney, ikinciliği Halil Sade, üçüncülüğü Rusya'dan katılım sağlayan Aleksandr Pavlenin elde etti. 10K mücadelesinin kadınlar kategorisinde ise birinci Ruken Tek, ikinci Nursena Çeto ve üçüncü Urkuş Işık oldu. Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi. - ADANA