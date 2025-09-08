Adana Tenis Takımları Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Ödülleri Topladı

Türkiye Tenis Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Taş, Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Şampiyonası'nda kupayı kazanan Adana erkek takımını ve 4'üncülük elde eden kız takımını tebrik etti.

Taş, yaptığı açıklamada, Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Türkiye Şampiyonası finallerinde Adana erkek takımını şampiyonluk, kız takımının 4'üncülük elde ettiğini anımsattı.

Kenti en iyi şekilde temsil eden iki takımı da tebrik eden Taş, "Ulusal anlamda kazandığımız bu başarıları uluslararası platformlarda da görmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.