Adana, sporda Süper Lig coşkusu yaşıyor

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Basketbol hariç tüm branşlarda Süper Lig'de temsil edilmeye başlayan Adana, sporda tam anlamıyla atağa kalkarak şehrin moral kaynağı oldu.

Adana sporda uzun yıllardır hasret kaldığı başarıları nihayet yakalamaya başladı. Futbol Süper Ligi'nde Adana Demir spor ile adından herkese söz ettiren Adana, 1. Ligde temsilcisi Adana spor ile de Süper Lig'i kovalıyor. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ise Adana İdmanyurdu ile boy gösterirken, Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde 01 Adana, Adanagücü ve Akdeniz Demir spor ile temsil ediliyor. Öte yandan Adana 1954 FK da Türkiye 3. Futbol Ligi'ne çıkmak için büyük performans göstererek play off'a kalmayı başardı. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ise şampiyon olarak Voleybolda Sultanlar Ligi'ne, Adasokağı da Hentbol Kadınlar Süper Lig'e çıkmayı başardı. Seyhan Belediyesi Erkek Hentbol takımı da Nisan ayı içinde süper lige çıkmak için play off maçları yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kayyumdan Avrupa'ya

2018 yılında neredeyse anahtarının Valiye verilmesi düşünülürken Murat Sancak ve ekibinin gelmesiyle kayyumdan dönen ve büyük çıkışa geçen Mavi Lacivertli takım 3 yıl art arda kapısından döndüğü Süper Lige 26 yıl sonra çıkması ile kurduğu kadroyla Süper Ligin renklerinden oldu. "Asansör takım değil kalıcı olmaya geldik" diyen Murat Sancak ve ekibi Süper Lige yeni çıkmasına rağmen aldığı başarılı sonuçlar sonrası ilk 10 olan hedefini Avrupa hedefi olarak revize etti.

Adana kadın futbolunda da Süper Ligde

Futbolun süperindeki Adana'nın bir diğer temsilcisi, Adana İdman Yurdu da kadın futbolunda Adana'yı temsil eden bir diğer takım. Metin Taylancı başkanlığında yıllardır mücadele eden Kırmızı Mavililer ligde başarıyla mücadele ediyor. Adana İdman Yurdu kadın futbolunda lokomotif oldu ve takımı örnek alarak alt liglerde de Süper Lige çıkmak için mücadele eden 3 kadın futbol takımı daha kuruldu.

Çukurova'nın Sultanları dünyanın en iyi liginde

Eski bir voleybolcu olan Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'in hayali olan ve kurduğu Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Adana'yı Sultanlar Ligi'nde temsil edecek. Kulüp Başkanı Selçuk Esmen'in liderliğinde mücadele ettiği 1. Ligde 2. yılında Çukurova'nın Sultanları şampiyon olarak dünyanın voleyboldaki en iyi ligi Sultanlar Ligi'ne çıkarak zor bir işi başardı.

Adasokağı ayrı bir başarı hikayesi

1. ligdeki 2. senesinde şampiyon olan ve Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne çıkan Adasokağı ise kendi bünyesinde çıkardığı sporcularla adını bir üst lige yazdırdı. Yıllar önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kurulan Adasokağı kısıtlı imkanlarla mücadele ettiği ligde adını Süper Lige yazdırdı. Tarladan parkeye adlı çekilen belgeselle de bu işi nasıl başardıklarını anlattılar. Erkek Hentbolda ise Nisan ayı içerisinde oynayacağı play off maçlarını bekleyen Seyhan Belediye spor da play off'ta Süper Lig için oynayacak.

Sporseverler Süper Lig'de basketbol temsilcisi de istiyor

Futbolda, voleybolda ve hentbolda temsilcileri olan ve 2022-2023 sezonunun Adana için süper bir sezon olacağını belirten spor severler, basketbolda da süper lig hayali kuruyor. Zamanında erkek baskette Güney Sanayi ve Çukobirlik, kadınlarda Botaş gibi temsilcileri olarak Adana futbol, voleybol ve hentbolun yanında basketbolda da temsilci istiyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Spor