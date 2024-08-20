Adana Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde Adana'yı temsil etmeyi hedefliyor

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Adana Sporcu Eğitim Merkezi Spor Kulübü (ASEM), ulusal ligde Adana'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Bölgesel Lig müsabakalarında başarılı olarak Adana'yı Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan ASEM'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yaş ortalaması 18 olan genç bir kadro ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ASEM, Adana'yı ulusal düzeyde en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

İlk kez katılacakları ligde başarılı olmak için kulübün sponsora ve tesis desteğine ihtiyaçları bulunduğunu belirten Kulüp Başkanı Muhsin Yolcu, 2015 yılında kurulduklarını ve bu yıl bölgesel lig müsabakalarında başarılı olarak Voleybol 2. Ligi'ne yükseldiklerine dikkat çekti. Bu başarıyı tesisleri olmamasına rağmen kendi imkanlarıyla yakaladıklarını kaydeden yolcu, deneyimli antrenör kadrosu ve altyapıdan yetiştirdikleri sporcular ile ligde boy göstereceklerini ve voleybola yeni bir soluk katacaklarını söyledi.

"Yaş ortalamamız 18"

Kulübün altyapısından yetişen sporcular ile bu başarıyı elde ettiklerini kaydeden kulübün Voleybol Sorumlusu Güngör Yıldırım da, "Yıllardır yetiştirdiğimiz çocuklarımız ile profesyonel liglere adım attık. Yine teknik ekip içinde bulunan antrenör arkadaşlarımızın da takıma katılımıyla, tecrübe ve genç jenerasyonu bir araya getirerek heyecan veren ve keyifle izlenen bir voleybol ekibi oluşturduk. Yaş ortalamamız sadece 18. Takımımız voleybolda isim yapmış çok değerli bir antrenör ekibi ile çalışıyor.. İshak Akbaşlı, Serdar Mergen, Samet Taşkın, Abdulkadir Taptap ile çok güzel yol kat ettik. Sporcularımıza kattıkları her şey için onlara minnettarız. Takımımız herhangi bir sponsor desteği olmadan kendi imkanlarıyla bu ligde boy göstermeye mecbur kalmıştır" dedi.

"Milli takıma düzenli olarak oyuncu veren bir kulüp olmak istiyoruz"

Kentin önde gelenlerinden sponsor desteği talep ettiklerini belirten Yıldırım, "Güçlü bir sponsor desteği ile çok farklı noktalara erişebilecek deneyim ve oyuncu ekibine sahibiz. Adana'mızı ulusal düzeyde en güzel şekilde temsil etmek en büyük hedefimiz. Milli takıma düzenli olarak oyuncu veren bir kulüp olmak istiyoruz. Bu yolda tek eksiğimiz olan tesis için mülki amir ve yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Organizasyonumuzdan sadece geçen yıl 20'ye yakın altyapı takımı ligler de mücadele etti. Türk voleyboluna daha çok sporcu kazandırmak için bize tesis konusunda yardım edebilecek herkese sesleniyoruz. Kız çocuklarımız için lütfen bize destek olun" ifadelerine yer verdi. - ADANA