Adana haber... Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 Adana Demirspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Adana haber... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile bitti. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada sol tarafta topla buluşan Ferdi'nin ortasında Arao'nun kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı. 17.dakikada Emre Mor seri çalımlarla ilerledikten sonra Enner Valencia'yı topla buluşturdu. Valencia topa vurmaya çalışırken Rodrigues'in müdahalesi ile yer kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0 41. dakikada Adana Demirsporlu futbolcular kendi yarı sahasından çıkarken topu kaptırdı. Araya giren Serdar Dursun'a çarpan top, Valencia'nın önünde kaldı. Hızla rakip kaleye ilerleyen Enner Valencia, kaleci Ertaç'ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 Stat: Ülker Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Kamil Çetin xx Fenerbahçe : Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Mauricio Lemos xx, Attila Szalai xx, Luan Peres xx, Willian Arao xx, Emre Mor xx, Miha Zajc xx, Lincoln Henrique xx, Serdar Dursun xx, Enner Valencia xxx Yedekler: Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Osayi Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek Teknik Direktör: Jorge Jesus Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Samet Akaydın xx, Yaroslav Rakitskiy xx, Kevin Rodrigues xx, Gökhan İnler xx, N'Diaye xx, David Akintola xx, Younes Belhanda xx, Henry Onyekuru xx, Artem Dzyuba xx Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Sanuç, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Birkir Bjarnason, Britt Assombalonga, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Berk Yıldız, Benjamin Stambouli Teknik Direktör: Vincenzo Montella Goller: Enner Valencia (dk. 20, 41) Sarı kartlar: Samet Akaydın, Belhanda, Akintola (Adana Demirspor) Arao (Fenerbahçe) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Fenerbahçe Adana Spor Haberler

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