Adana gündem haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Adana haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Florya Metin Oktay Tesisleri Adana Demirspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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