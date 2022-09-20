Adana haberi | Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Adana habere göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Florya Metin Oktay Tesisleri Adana Demirspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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