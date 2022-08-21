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Adana spor haberleri... Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Adana spor haberleri... Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Gelen Adana haberlerine göre Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, idmanın ardından tesislerde kapma girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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