Tayyip Talha, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti.

Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'u transfer etti.

Siyah-beyazlılar, transfer döneminin son gününde Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sonuç'u kadrosuna kattı. Beşiktaş, Tayyip Talha'yı alarak transfer dönemini kapattı. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor ile Tayyip Talha konusunda anlaşma sağladı. Bu transferle ilgili olarak son dakika Fenerbahçe devreye girdi ve ibre sarı-lacivertlilere dönmüştü. Fenerbahçe bonservis bedeli + Serdar Dursun teklifiyle bu transferde bir adım öne geçmişti. Ancak son dakikada Serdar Dursun'un Adana Demirspor'a gitmek istememesi sebebiyle transferde ibre Beşiktaş'a döndü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yaşanan gelişme üzerine ilk etapta transferde Beşiktaş'a söz verdiği için, "Oyuncunun fiyatı belli. Ben fiyat artırımı yapmam. Bu şartlar altında da Beşiktaş'a söz vermiştim" ifadelerini kullandı. Henüz sözleşme imzalanmadı ancak Beşiktaş, transferi bitiren taraf oldu.

(Bozhan Memiş - İHA)