Adana spor haberleri | Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor Spor Haberleri Adana yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çift kale maçla son buldu. Spor Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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