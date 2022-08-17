Adana spor haberleri | Adana Demirspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor Spor Haberleri Gelen Adana haberlerine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, ısınma ve çift kale maçla son buldu. Spor AA / Muzaffer Çağlıyaner Adana Demirspor Fenerbahçe Spor Haberler

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