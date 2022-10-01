Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Galatasaray: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Adana spor haberi | Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 60. dakikada Mertens'in sağdan ortasında topu alan Mata, kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Svensson'un kafasında meşin yuvarlak kornere gitti. 64. dakikada Adana Demirspor'da Stambouli, ceza sahası yakınlarında Mata'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 75. dakikada Rodrigues'in pasında araya giren Torreira topu alıp hızla rakip alana kadar girerek ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 78. dakikada Galatasaray'ın atağında Boey sağdan ortaladı. Ceza alanında bulunan Mertens'in dokunuşunda top üst direkten auta gitti. Stat: Yeni Adana Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xx, Semih xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, N'diaye xx, Yusuf xx (Gökhan dk. 69), Emre xx (Assombalonga dk. 60 x), Belhanda xx (Guldbrandsen dk. 81 x), Onyekuru xx (Akintola dk. 69 x) Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Manev, Bjarnason, Dzyuba Teknik Direktör: Vincenzo Montella Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdülkerim xx, Dubois xx (Rashica dk 89 ?), Torreira xx (Barış Alper Yılmaz dk89 ?), Midtsjö xx (Seferovic dk. 79 x), Yunus xx, Kerem xx, Mertens xx (Sergio Oliveira dk. 79 x), Gomis xx (Juan Mata dk. 57 x) Yedekler: Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Metehan Teknik Direktör: Okan Buruk Kırmızı kart: Stambouli (dk. 74) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Stambouli (Adana Demirspor), Boey, Torreira, Juan Mata, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Galatasaray Adana Spor Haberler

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