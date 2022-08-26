Adana spor haberi: HangiKredi Ümraniyespor, Adana Demirspor'un konuğu olacak
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Adana gelişmesine göre HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Adana Demirspor 6 puanla 6. basamakta bulunuyor. 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Ümraniyespor ise 1 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor