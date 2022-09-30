Adana spor haberi: Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Adana spor haberi: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar öğleden sonra Adana'ya hareket edecek. Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Galatasaray Adana Spor Haberler

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