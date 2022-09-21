Adana spor haberi... Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Adana spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıkların sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıkların sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

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