Adana spor haberi | Adanaspor, Portekizli futbolcu Pedro Nuno'yu renklerine bağladı Spor Haberleri Adana spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Portekiz'in Belenenses SAD takımından orta saha oyuncusu Pedro Nuno'yu transfer etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Portekiz'in Belenenses SAD takımından orta saha oyuncusu Pedro Nuno'yu transfer etti. Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile bir araya gelen 27 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Pedro Nuno'nun camiaya hayırlı olması dilendi. Spor Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Adanaspor Portekiz Spor Haberler

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