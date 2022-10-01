Adana spor haberi... Adana Demirspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Galatasaray ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncusunun kırmızı kart görmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maç olduğunu belirtti.

İki takımın da kazanmaya yakın olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Bu performansla oynamamızdan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. Tabii ki kırmızı kartı yedikten sonra etkilendik. Ona rağmen hem pozisyon bulduk hem pozisyon verdik. Doğru bir beraberlik olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza da böyle bir atmosfer yarattıkları ve sürekli destekte bulundukları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Montella, oyuncuların geriden oyun kurma becerisine sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Fikrimiz her zaman arkadan oyun kurabilmek. Rakip takım da adam adama bir mücadele verdi. Adam adama gelen bir takıma karşı derinliğe saldırmak en önemli ön plana çıkan detaylardan bir tanesi. Uzun toplarla derinliğe saldırmaya çalıştık. Rakiple eşit bir şekilde mücadele verdik. Bu yıl ligin seviyesinin biraz daha yükseldiğini belirtmek lazım. Rakip takımda oyuna giren oyunculara baktığınızda Seferovic ve Oliviera gibi Şampiyonlar Ligi'ne alışık oyuncular var. Bu yıl kalitenin yükselmesine rağmen eşit oynamamız sevindirici."