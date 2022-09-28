Adana spor haberi... Adana Demirspor-Galatasaray maçı için 100 matrekarelik ekran kuruluyor

Adana'da, Yüreğir Belediyesi, biletleri tükenen Adana Demirspor- Galatasaray maçını dev ekranda yayınlayacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Adana Demirspor - Galatasaray maçını Yüreğir Millet Bahçesi'nde kuracakları 100 metrekarelik dev ekranda yayınlayacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarları maça davet eden Başkan Kocaispir, "Sevgili hemşehrilerim, Adana Demirspor ve Galatasaray maç biletleri tükenmiş olsa da biz Murat Sancak başkanım ile Adanalı bu maçı izlemeden duramaz dedik. Haydi, hep birlikte Yüreğir Millet Bahçemizde, Adana Demirspor'umuz ve Galatasaray maçını izliyoruz. Formasını alan gelsin" ifadelerine yer verdi.

33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın biletleri 19 Eylül'de satışa çıkarılmış, taraftarın yoğun ilgisiyle kısa sürede tükenmişti. - ADANA