Adana spor haberi: Adana'da futbolcu fabrikası

Adana haberine göre Adana'da bir iş adamı tarafından kurulan ve Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Adana Vefaspor 500 lisanslı sporcusuyla futbolcu fabrikası gibi çalışıyor.

Adana'da bir iş adamı tarafından kurulan ve Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Adana Vefa spor 500 lisanslı sporcusuyla futbolcu fabrikası gibi çalışıyor.

Türkiye futbol tarihinde önemli bir yeri olan Adana, Türk futboluna başta Fatih Terim, Hasan Şaş, Kayahan Kaynak ve daha bir çok futbolcu yetiştirdi. Bu futbolcular hem milli takım hem de oynadıkları takımlarını başarılara taşıdı. Futbol denilince ilk akla gelen şehirlerden biri olan Adana son yıllarda futbolcu yetiştirmekte güçlük çekti. Cengiz Kaskat isimli iş adamı bu durumu fark ederek Adana'nın gençlerini bir araya toplayıp o cevheri ortaya çıkarmak için kolları sıvadı. Kaskat, bundan 5 yıl önce Adana Vefa spor'u kurarak yaşları 10 ile 18 arasında değişen Adanalı gençlere İncirlik'te oluşturduğu tesislerde futbol eğitimi başlattı. Kısa sürede kurulan takım başarı göstererek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Kulüp BAL'a yükselmesinin yanı sıra barındırdığı 500 lisanslı futbolcu ile fabrika gibi çalışıyor. Kulüp bir zamanlar Türkiye futbolcunda söz sahibi olan Adana'nın tekrar aynı yere gelmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklar yerine spora yönelerek kendini ifade edebilmesi için büyük bir imkan oldu.

Adana Vefa spor Kulübü Antrenörü Ali Osman Antepli, Vefa Spor Tesislerinin, kendi öz kaynaklarıyla yapıldığını ve 50 dönüm araziye kurulu olduğunu belirterek, "3 büyük normal standartlarda antrenman sahası ve 800 kişilik tribün kapasiteli 1 maç sahamız mevcut. Bunların yanı sıra 2 adet halı saha ile spor salonu, kamp alanı, toplantı odası ve 1 adet kum sahamız var. 300'e yakın lisanslı 200'e yakın da kendi futbol okulumuza ait sporcumuz var. Biz Adana'daki bütün yerel liglere katılıyoruz. U 11'den itibaren U 18 liglerinin hepsinde Adana klasmanında yarışıyoruz. A takımımız bu sene Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek" dedi.

Adana ve Türk gençliğinin bir şeyleri ispat edebilmesi için gençlere öncülük ettiklerine dikkat çeken Antepli şunları kaydetti:

"Yabancı oyuncu hastalığı var, biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizim gençlerimizde fırsat verildiğinde çok şey başarabilecek, bunun inancıyla hareket etmek istiyoruz. 6'ncı senemize giriyoruz U 18'de Türkiye şampiyonluğu elde ettik, U 16'da Adana şampiyonluğu kazandık. Aynı şekilde büyük bütçelerle takım kuran kulüpler var ama biz gençlerle mücadele ettiğimiz amatör ligde şampiyonluğu kazandık. Biz, transfer ettiğimiz futbolcuların yanı sıra A takıma çıkarttığımız futbolcular gözüyle de bakıyoruz. 18 yaşındaki bir çocuğu 1. Lig takımına yollamak bizim için başarı değil. Bizim esas amacımız A takıma oyuncu çıkarmak. Biz bunu başardık ve 13 oyuncu çıkardık. 5 sene önce kurulmuş olan bu takımda o günden bu yana 6 oyuncumuzda bizimle devam ediyor. Aslında iskelet olarak kulübümüzün kültürünü alıp benimsemiş oyuncu sayısı oldukça fazla. Her sene seçmeler düzenliyoruz, 600 kişi katıldı ve oradan seçtiğimiz oyuncularda oldu." - ADANA