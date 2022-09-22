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Adana spor haberi... Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek

Spor Haberleri

Adana spor haberi... Adana'da 6. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 24 Eylül'de düzenlenecek

Adana spor haberi | Adana'da, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 6. kez düzenlenecek "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" 24 Eylül'de Kozan ilçesinde yapılacak.

Adana'da, olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 6. kez düzenlenecek "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" 24 Eylül'de Kozan ilçesinde yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyede düzenlediği toplantıda, İsmet Atlı'nın Türkiye'nin efsane sporcularından biri olduğunu söyledi.

İsmet Atlı anısına düzenlenen organizasyona ilginin yoğun olduğunu belirten Karalar, "İsmet Atlı gibi kahramanlarımızı unutturmamak hem de ata sporumuzun heyecanını devam ettirmek için bu etkinliklere devam edeceğiz." dedi.

Kozan ilçesi Faydalı Mahallesi Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek ve 1000 güreşçinin katılacağı organizasyonda toplam 270 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor

İsmet Atlı Kozan Adana Eylül Spor Haberler

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