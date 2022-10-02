Adana spor: Basketbol: 5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası Spor Haberleri Adana haberleri: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" tamamlandı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası" tamamlandı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılan turnuvanın son gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılayan Mersin ekibi, normal süresi 71-71 biten müsabakayı 81-76 kazandı. İkinci karşılaşmada da Nesibe Aydın, BOTAŞ'ı 68-55 mağlup etti. Bu sonuçlarla 3 galibiyete ulaşan ÇBK Yenişehir Belediyesi turnuvayı birinci bitirdi. Turnuva sonunda takım kaptanlarına şilt verildi. Spor Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal Mersin Yenişehir basketbol Çukurova Spor Haberler

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