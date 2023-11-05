Adana Polisi Lösemili Çocuklara Unutulmaz Gün Yaşattı

Adana polisi, 'Lösemili Çocuklar Haftası' etkinlikleri kapsamında hasta çocukları atlı birliğe götürerek unutulmaz bir gün yaşattı. Çocuklar, özel olarak tercih edilen turuncu tişörtlerle atlı birliğe götürüldü ve etkinlikte polis bebekleri ve uzaktan kumandalı polis arabaları hediye edildi. Minikler, çocukluklarını doyasıya yaşayıp, keyifli anlar yaşarken, anneleri de duygulandı.

Adana polisi 'Lösemili Çocuklar Haftası' etkinlikleri çerçevesinde hasta çocukları atlı birliğe götürerek unutulmaz gün yaşattı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) bünyesinde hayata geçirilen; 'Hayallerimiz Renkleniyor Projesi'yle gerçekleştirilen ziyarete katılan 35 çocuk, üzerinde; 'Biz Kazanacağız' ifadesi yer alan ve lösemiye dikkat çekilmesi için özel olarak tercih edilen turuncu tişörtleriyle atlı birliğe götürüldü. Etkinlikte kız çocuklarına bez polis bebeği; erkek çocuklarına da uzaktan kumandalı polis arabası hediye edildi. Minikler çocukluklarını doyasıya yaşayıp, keyifli anlar yaşarken, anneleri de onları görüp duygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte; lösemiye karşı amansız bir savaş veren çocuklar, aileleri ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Atlı Polis Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Burada polis abla ve ağabeyleriyle birlikte toplumsal olaylara müdahale için özel olarak yetiştirilen atları besleyen minikler, daha sonra ata binip keyifli anlar yaşadı. - ADANA