Adana, Mersin ve Osmaniye'de Spor Okulları Açıldı

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı. Açılış törenlerine yerel yöneticiler ve sporcular katıldı. Spor okullarında çocuklara ve gençlere 35 farklı branşta eğitim verilecek.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, spor okullarının açılışı dolayısıyla Menderes Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Karate ve cimnastik sporcuları ile halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Tosun ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan da katıldı.

Mersin

Mersin'de de Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen törenle GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, buradaki konuşmasında, kentte özel kurumlar dahil 100'ün üzerinde spor tesisinin olduğunu söyledi.

Gençlerin tesislere ilgi gösterdiğini dile getiren Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl spor okullarına 50 binin üzerinde çocuğumuz ve gencimiz iştirak etmiş. Bu sene ise 65 bin başvuru var. Gençlerimiz ve çocuklarımızın bu okullarda spor yapmasını sağlayacağız. Sporu çok önemsiyoruz, devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de 79 tesiste ağırlanacak 5-18 yaş aralığındaki katılımcılara 35 farklı branşta eğitim verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösteri sundu.

Osmaniye

Osmaniye'de spor okulları, Tosyalı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programla açıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, gençlerin 23 branşta eğitim alacağını ifade ederek, "Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Spor, hem sağlığımız hem de dinamik bir toplum oluşturma açısından olmazsa olmazımız." değerlendirmesinde bulundu.