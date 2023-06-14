Sakarya'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında Yıldız bayan ve erkeklerde Adana Kozanlı boksörler Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyonaya katılan sporculardan Buket Yılmaz ve Samet İpek, antrönerleri Fatih Öztürk, Serkan Alyagut ile Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

Türkiye 3'üncüsü olan Adana Kozanlı boksörleri, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ağırladı.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında Yıldız bayan ve erkeklerde Adana Kozanlı boksörler Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyonaya katılan sporculardan Buket Yılmaz ve Samet İpek, antrönerleri Fatih Öztürk, Serkan Alyagut ile Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı ziyaret etti.

Türkiye 3'üncüsü olan boksörleri tebrik eden Başkan Özgan,"Boksörlerimiz, Türkiye 3'üncülüğü başarılarını biraz daha çalışıp Türkiye Şampiyonluğu ile taçlandıracaktır. Biz bu gençlere inanıyor, güveniyoruz"dedi.

Başkan Özgan ve Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, sporculara hediye verdi, milli takım kampında yapılacak olan seçmeler içinde başarı diledi. - ADANA