Adana İl Jandarma Komutanlığı Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verdi
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik güvenliği ve trafik kuralları konularında eğitim verdi. Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, araç sürücüleri ve personele kazaların azaltılması amacıyla eğitim verildi. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 80 personel de genel trafik güvenliği ve kuralları konusunda bilgilendirildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeline, trafik güvenliği ve trafik kuralları konularında eğitim verdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında eğitim çalışması gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler, müşterek görev yapılan kurum ve kuruluşlara ait araçların karıştığı kazaların azaltılması amacıyla araç sürücüleri ve personele eğitim verdi.
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 80 personel de ekiplerce genel trafik güvenliği ve kuralları konularında bilgilendirildi.