Adana İl Jandarma Komutanlığı Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik eğitimi verdi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeline trafik güvenliği ve trafik kuralları konularında eğitim verdi. Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışmasında, araç sürücüleri ve personele kazaların azaltılması amacıyla eğitim verildi. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 80 personel de genel trafik güvenliği ve kuralları konusunda bilgilendirildi.