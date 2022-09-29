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Adana haberleri: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Spor Haberleri

Adana haberleri: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Adana haberler: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde topla ısınma gerçekleştirildi.

Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik idmanla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Adana'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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