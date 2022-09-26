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Adana haberleri: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Spor Haberleri

Adana haberleri: Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Adana haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas organizasyonları ve dar alan oyunuyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

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