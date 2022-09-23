Adana haberleri... Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Adana spor haberine göre Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. Antrenmanda milli takımlarında olan futbolcular yer almadı. İdmanı Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de takip etti. Galatasaray, yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Galatasaray Spor Haberler

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