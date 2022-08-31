Adana haberleri! Adanaspor, Miran Ağırbaş'ı transfer etti Spor Haberleri Adana haberler: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Miran Ağırbaş'ı kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Miran Ağırbaş'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Miran Ağırbaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Ağırbaş'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Spor Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa Adanaspor Spor Haberler

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