Adana haberleri! Adanaspor, Miran Ağırbaş'ı transfer etti
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Adana haberler: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Miran Ağırbaş'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Miran Ağırbaş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Miran Ağırbaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Ağırbaş'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor